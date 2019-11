My Hero Academia: arriva una sensuale Dabi grazie a un cosplay

I fan di My Hero Academia stanno recentemente trovando sfogo anche nei cosplay genderbent, quel genere in cui una ragazza veste i panni di un personaggio maschile o viceversa. Dopo All Might al femminile, vediamo Elizabeth Rage vestire i panni di uno degli antagonisti della serie scritta e disegnata da Kohei Horikoshi.

La ragazza che potete vedere in calce ha deciso di travestirsi da Dabi, uno dei membri più misteriosi della League of Villain di My Hero Academia. Quasi a tempo con Halloween, il personaggio è sicuramente il più indicato per l'atmosfera spettrale di questo periodo.

Elizabeth Rage, con due foto, cattura lo spirito di Dabi con tanti dettagli, a partire dalle particolari zone del corpo ustionate e le varie cuciture sulla pelle, passando poi per giacca e pantaloni neri. Due pose diverse per le due foto che riescono a mostrare come sarebbe nella vita vera il personaggio di My Hero Academia. Vi piace la versione della cosplayer?

Dabi è stato introdotto nella seconda stagione di My Hero Academia e fin da subito ha catturato l'attenzione dei fan della serie. Horikoshi ha mostrato relativamente poco l'utilizzatore delle fiamme blu, ma finora sembra essere particolarmente interessato a Endeavor e suo figlio Shoto Todoroki. Cosa vedrà il futuro per Dabi?