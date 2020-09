My Hero Academia: arriva un altro splendido cosplay di Kleiner Pixel, stavolta su Eri

Anche nel mondo dei cosplay arrivano delle persone che, sia a livello amatoriale che professionistico, ottengono una certa popolarità. Per alcuni ciò equivale a una conferma di un certo stile o di una certa qualità. Dopo il cosplay su Kanao Tsuyuri di Demon Slayer, Kleiner Pixel si trasferisce su My Hero Academia.

La cosplayer ha deciso di condividere sul suo account Instagram tre foto riguardanti il suo cosplay di Eri, tutte e tre diventate virali. Come possiamo vedere in basso, pur non riuscendo ad adattare alla perfezione i tratti più infantili della bambina, riesce a presentare un cosplay credibile e fedele. Dalla manifestazione del suo potere sul corno, ovviamente aiutata da effetti grafici con Photoshop, alla veste lacera e consunta che indossa, Kleiner Pixel è riuscita a creare un ottimo cosplay a tema My Hero Academia.

Come sapranno coloro che seguono la serie, Eri è apparsa in My Hero Academia stagione 4 terminata da alcuni mesi. È stata un personaggio fondamentale durante l'arco di Overhaul ma è apparsa anche in seguito dato che il suo quirk è molto particolare e, con un corretto utilizzo, potrebbe anche salvare vite e servire agli scopi degli eroi protagonisti.

Secondo alcuni fan, la bambina diventerà in futuro un'eroina e si iscriverà alla Yuei. Qualcuno ha già provato a disegnare il costume da Hero di Eri.