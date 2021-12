My Hero Academia, arriva la nuova tecnica di Bakugo: ecco come funziona

Quel bulletto che si vedeva all'inizio di My Hero Academia si è pian piano dileguato. Bakugo si è evoluto molto negli ultimi volumi del manga di Kohei Horikoshi, e non soltanto dal punto di vista fisico e delle abilità di combattimento, ma soprattutto sotto il punto di vista psicologico, mostrando maturazione e senso di responsabilità.

Ora che Deku è tornato alla Yuei, gli allenamenti sono ripresi. Bakugo aveva già fatto presente di avere una nuova tecnica, e in My Hero Academia 336 ne spiega il funzionamento. La nuova tecnica di combattimento di Bakugo si chiama Cluster e, seppur non sia stata mostrata chiaramente, si basa sulle goccioline di sudore prodotte dal giovane eroe.

In sostanza, sfruttando gli addestramenti con Endeavor, Bakugo inizia a produrre molte più goccioline di sudore esplosivo del normale sfruttando anche il calore generato dall'indossare la sua divisa invernale. Accumulando queste tante goccioline lancia poi un attacco multiplo creando uno sbarramento di esplosioni.

Ci sono naturalmente dei contro nell'utilizzo di questa tecnica. Innanzitutto, Bakugo deve sudare molto e in fretta, ci vuole quindi un po' di tempo prima di ottenere abbastanza goccioline di sudore per sfruttare il Cluster. In aggiunta, questo porta a sfinirlo in un tempo molto minore del solito, pertanto non è una tecnica utilizzabile spesso e in tutte le condizioni. Riuscirà a usarla adeguatamente contro i villain?