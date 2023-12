My Hero Academia arriva agli Universal Studios: gli eroi di Horikoshi in una storia unica

Agli Universal Studios Japan, i fan potranno rivivere la storia di My Hero Academia in un modo unico. Gli Studios hanno infatti appena annunciato "My Hero Academia: The Real 4D", un'esperienza unica e coinvolgente in 4D. L'annuncio afferma che sarà "uno spettacolo teatrale con immagini 3D e effetti speciali, come il vibrare dei sedili e gli spruzzi d'acqua".

La storia di questo episodio speciale sarà completamente inedita e vedrà i protagonisti Midoriya, Bakugo, Uraraka e Todoroki affrontare un misterioso e pericoloso villain che ha invaso il concerto di un famoso artista rock. Nei prossimi giorni ci attendono numerosi dettagli sulla trama e i nuovi personaggi che prenderanno parte a My Hero Academia.

Come mostra l'immagine teaser della puntata speciale, i veri protagonisti dell'opera saranno gli spettatori. Attraverso sedili vibranti, musiche originali e un po' di spruzzi d'acqua, il pubblico potrà immergersi nel colorato e avvincente mondo di My Hero Academia in un modo mai visto prima.

I fan potranno assistere al nuovo My Hero Academia: The Real 4D dal 1° marzo al 14 agosto 2024, unicamente agli Universal Studios Japan, ad Osaka. Gli Studios hanno descritto l'esperienza come una "feroce battaglia tra eroi e cattivi che si svelerà con le dimensioni e la qualità uniche del parco!"

Sarà sicuramente un'esperienza da non perdere per i fan della serie! Vi lasciamo con un'anteprima della settima stagione di My Hero Academia e le critiche su My Hero Academia 7.