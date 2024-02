My Hero Academia, arrivano nuovi dettagli sulla Stagione 7: rivelata l'opening

Arrivano nuove notizie per i fan di My Hero Academia: durante l'Ani-Rock FES 2024 è stato rivelato il nome dell'artista che realizzerà la sigla d'apertura della tanto attesa settima stagione. Prodotto da Studio BONES, l'anime farà il suo debutto il 4 maggio 2024.

Il compito di realizzare la opening della settima stagione di My Hero Academia è stato affidato da Toru Kitajima, meglio conosciuto come TK dei Ling Tosite Sigure. La scelta di quest'artista per interpretare la sigla d'apertura non è casuale: il talento del rinomato musicista, cantante e compositore giapponese è ampiamente riconosciuto nel paese del Sol Levante e all'estero.

Toru Kitajima non è un nome sconosciuto ai fan degli anime: precedentemente, ha già lavorato a sigle di successo, come Psycho-Pass con il suo "Abnormalize" e Tokyo Ghoul nella leggendaria "Unravel". Attraverso il suo profilo X, TK ha condiviso parte del processo creativo per quanto riguarda la nuova opening di My Hero Academia, rivelando al pubblico la sua ispirazione, la sua visione del mondo dei supereroi e il significato dietro alla musica.

Con la regia di Naomi Nakayama e la supervisione di Yosuke Kuroda, le aspettative la settima stagione di My Hero Academia sono alte: saranno rispettate? L'arrivo Star and Stripes, l'eroina numero uno degli Stati Uniti, e la minaccia sempre crescente dei villain guidati da All For One promettono di far emozionare gli spettatori come mai prima d'ora.

Conoscete tutti i membri del Grande Trio di My Hero Academia? Prima dell'uscita della settima stagione, sarà meglio ripassare i loro ruoli!