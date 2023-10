My Hero Academia: arrivano nuove immagini dell'anime OVA UA Heroes Battle

Recentemente, l'anime di My Hero Academia ha mostrato l'attesissimo episodio speciale UA Heroes Battle ai fan presenti al New York Comic-Con 2023 e presto debutterà nelle sale cinematografiche giapponesi. In vista di ciò, la pagina ufficiale della serie animata ha rilasciato nuove immagini tratte dall'OVA.

Per chi fosse interessato, è disponibile un riassunto del nuovo OVA di My Hero Academia, ma attenzione agli spoiler! Precedentemente erano già stati offerti degli screen tratti dall'episodio speciale di My Hero Academia, che mostrava i ragazzi della 1-A alle prese con il gioco di carte.

Infatti, UA Heroes Battle è ambientato dopo gli eventi della sesta stagione e vede la classe 1A giocare con delle carte dotate di intelligenza artificiale, che ricreano una vera battaglia 1v1. Ogni carta mostra uno studente o un insegnante della Yuuei e sarà un'occasione per i ragazzi di apprendere di più sulle potenzialità e sulle debolezze di ogni loro quirk.

In calce all'articolo è possibile trovare il tweet della pagina ufficiale dell'anime di My Hero Academia, che mostra due nuove immagini tratte dall'OVA in questione. Deku, nella sua tipica vestaglia, sta sfoderando delle carte da gioco, mentre nell'altra immagine vediamo Sero e Mineta pronti a giocare!

Nelle due immagini finali si vedono Deku e Bakugo in un luogo che potrebbe essere molto familiare agli spettatori. Questo perché i due screen sono tratti dagli episodi 136-138, che i giapponesi potranno rivivere al cinema assieme all'OVA UA Heroes Battle. Possiamo infatti vedere Midoriya nella sua veste da vigilante mentre sta affrontando il suo rivale e amico d'infanzia Kacchan.