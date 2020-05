My Hero Academia: arrivano nuovi aggiornamenti sulla quinta stagione

Sebbene l'ultima stagione di My Hero Academia si sia conclusa da poco, riceviamo delle buone nuove riguardo alla quinta iterazione di Studio Bones. Nello specifico, il sound director dello staff, Masafumi Mina, ha aggiornato i propri follower sullo stato dei lavori.

Attraverso un post sul suo profilo Twitter, ha dichiarato di aver già raggiunto un importante traguardo per la produzione della quinta stagione di My Hero Academia:

"La playlist musicale per la quinta stagione di My Hero Academia è stata completata! Il lavoro del regista è suono è piuttosto difficile, ed è quello di stilare la lista delle tracce. Ora, il testimone passa a Yuuki Hayashi. Non vedo l'ora! Plus Ultra".

Sembra quindi che, nonostante l'emergenza pandemica che sta investendo l'intera industria, lo studio d'animazione sia riuscito a proseguire nella realizzazione della prossima stagione di My Hero Academia. Le aspettative sono alte, visti gli scoppiettanti sviluppi narrativi che fanno seguito all'ultima saga trasmessa dalla serie animata. Un dettaglio assolutamente da non trascurare, nella produzione della prossima stagione, è l'assenza di nuovi lungometraggi all'orizzonte.

Abbiamo visto, soprattutto nei primi episodi della quarta, come la produzione parallela della serie animata e della pellicola costituisca un forte deterrente per la qualità della prima.

All Might vs Batman, chi vincerebbe? La risposta dell'autore Scott Snyder. Nel frattempo, sono stati presentati i costumi dei villan del prossimo live-action di My Hero Academia.