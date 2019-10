My Hero Academia: arrivano i primi infuocati spoiler del capitolo 247

Il nuovo arco narrativo di My Hero Academia sembra aver gettato le basi per un'enorme guerra che avrà luogo nel giro di pochi mesi tra la società degli eroi e i villain del Fronte di Liberazione del Paranormale. Le due fazioni si stanno preparando come possono all'imminente scontro e ciò comprende anche l'allenamento dei pulcini della Yuei.

Mentre Shigaraki si prepara al nuovo potere che sta per ricevere, Izuku Midoriya è da Endeavor per allenarsi e capire come sfruttare al meglio i nuovi poteri. Il capitolo 247 di My Hero Academia, tramite gli spoiler, sembra che avrà luogo quasi esclusivamente nell'ufficio dell'attuale eroe numero uno, Endeavor.

Le immagini che potete vedere in calce ci rivelano che ci saranno tanti momenti padre-figlio: Todoroki ha cercato di capire se stesso e il padre, oltre a quali sono le sue aspirazioni, nel frangente che va dal torneo del festival sportivo. Tutto ciò ha avuto il risultato di un discorso dove Todoroki ammette di aver seguito comunque il percorso del padre, ma l'essere entrato a far parte dell'agenzia di Endeavor come tirocinante non è che un passo nel diventare un ottimo eroe, pertanto cercherà di avvicinarsi all'hero All Might a cui aspira e di usare Endeavor solo come uno strumento per raggiungere quel livello.

Intanto, Deku si lancia in uno dei suoi eccessivi monologhi, spiegando quali sono le condizioni del suo attuale potere. Nei due enormi balloon del protagonista di My Hero Academia viene specificato come i suoi attacchi a distanza richiedano almeno il 20% della forza di One for All, mentre lui è capace di resistere al massimo al 15% senza sentire dolore. E ora deve aggiungere anche il potere di Black Whip, col ragazzo che capisce di non riuscire a processare abbastanza velocemente tutte queste informazioni.

Come se la caveranno i tre giovani eroi in questo periodo di tirocinio?