My Hero Academia: arrivano i rinforzi per gli Heroes? Il cliffhanger del capitolo 383

Attraverso un flashback, il capitolo 383 di My Hero Academia ha riportato indietro i lettori per spiegare come gli Heroes abbiano fatto a controllare quell'ex nemico e a portare una nuova, impressionante offensiva contro All For One. L'ultimo panel, tuttavia, lascia i fan con il fiato sospeso.

L'Atto Finale di My Hero Academia si sta facendo largo attraverso il combattimento epico contro All For One, il quale sfruttando il Quirk di Eri è riuscito a ringiovanire fino a diventare sempre più potente e implacabile. Gli Heroes, tuttavia, sembrano avere una strategia in grado di fermare il Signore del Male.

Tornati indietro di qualche ora, in My Hero Academia 383 Mina Ashido riesce a risolvere una pericolosa situazione permettendo a Hitoshi Shinso di liberarsi dal villain fangoso e controllare Gigantomachia attraverso le sue corde vocali sintonizzate sul tono di voce di All For One.

Tornati al presente, vediamo Mount Lady, Gigantomachia, Tokoyami e altri lanciare una potente controffensiva nei confronti di All For One, il quale sta tentando in tutti i modi di riavvicinarsi a Tomura Shigaraki per riottenere il controllo sul suo corpo perfetto. Mentre il Villain blocca questi tentativi, sullo sfondo dei misteriosi elicotteri si avvicinano in volo al campo di battaglia.

Al momento non è ancora chiaro chi o cosa questi elicotteri stiano trasportando. Probabilmente, è Tsukauchi ad aver inviato dei rinforzi per dare l'ultimo contributo e permettere agli Heroes di vincere questo scontro. Ma tra i tanti partecipanti ai vari combattimenti, chi ancora manca all'appello? Diteci la vostra, ma nel frattempo non perdete gli spoiler di My Hero Academia 384.