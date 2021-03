My Hero Academia: arrivano la terza e la quarta stagione su Mediaset, ecco quando

My Hero Academia è uno dei titoli più conosciuti dell'attuale generazione di Weekly Shonen Jump, merito anche di un adattamento anime forte dello Studio BONES, una delle compagnie più celebri per via dell'alta qualità delle sue produzioni. Ad ogni modo, anche in Italia la serie sta riscuotendo un discreto successo.

In attesa della stagione 5 di My Hero Academia, attesa al debutto quest'anno, pare sia giunto il momento di compiere un bel ripasso prima di dare un'occhiata ai nuovi avvenimenti di Deku e dei suoi amici. Mediaset ha infatti sciolto le riserve sul futuro dell'anime in Italia, in particolare sulla terza e quarta stagione che devono ancora approdare sul piccolo schermo nel Bel Paese.

Per quanto ne sappiamo, gli episodi saranno proposti a settimana con 5 puntate consecutive. Immediatamente al termine della serie, infatti, proseguirà subito la quarta per un totale di oltre 50 episodi in 10 settimane in quanto saranno proposti anche i due OAV. La data prevista per il primo blocco di puntate è fissata al 10 marzo a partire dalle 21:10 su Italia 2. Nell'attesa della prossima settimana, vi rimandiamo alla nostra Recensione di My Hero Academia 4 per farvi trovare pronti a questo gradito ritorno sui canali di Mediaset.

E voi, invece, approfitterete di questa occasione per ripassare l'anime in vista della stagione 5 che inizierà il prossimo 27 marzo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.