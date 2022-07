My Hero Academia: sta per arrivare il momento di Deku?

Izuku Midoriya avrebbe dovuto essere il cardine del piano degli Heroes. Tuttavia, il protagonista di My Hero Academia è stato allontanato dai principali campi di battaglia della guerra. Con Shigaraki e All For One pronti a scatenare la loro furia, quando arriverà il suo momento?

Nel piano elaborato da All Might e gli altri, Deku avrebbe dovuto affrontare Tomura Shigaraki al fianco dell’amico Bakugo e dei professionisti Best Jeanist, Mirko ed Edgeshot. Tuttavia, con un colpo gobbo, Himiko Toga lo ha portato via con sé per confessargli il suo amore.

Lasciata la folle villain, di cui si stanno occupando Uravity e Froppy, Midoriya è partito in una folle corsa contro il tempo per ricongiungersi con Bakugo e gli altri. Dall’isola di Okuto, Deku deve raggiungere la fortezza volante dello Yuei, che però si trova a centinaia di chilometri di distanza. I poteri del One For All, saranno sufficienti per permettergli di arrivare in tempo?

In My Hero Academia 358 Bakugo sfodera il suo arsenale esplosivo per abbattere Shigaraki, il quale stava dominando gli Heroes. Questa mossa di Kacchan, però, si rivelerà insufficiente, viste le mutazioni genetiche subite dal villain. Gli spoiler di My Hero Academia 359 hanno allarmato la community per la vita di quell’eroe: come reagirà Deku alla vista del suo amico ridotto in quelle condizioni?

Al gruppetto situato sulla fortezza volante, non resterebbe che temporeggiare in attesa dell’intervento di Deku. Midoriya, però, nonostante stia viaggiando al massimo delle sue capacità, potrebbe dover affrontare un intoppo. Nel panel finale di My Hero Academia 357, lo vediamo andare incontro a delle macchie oscure lontane nel cielo. Se arriverà in tempo per salvare i suoi amici, lo scopriremo solamente con l’uscita di My Hero Academia 359, in arrivo dopo una settimana di pausa.