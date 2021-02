My Hero Academia: è arrivata l'ora che il padre di Deku faccia il suo debutto? Parliamone

Nell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia Deku ha dimostrato di essere diventato un vero eroe su cui fare affidamento. Tuttavia, la terribile battaglia con Shigaraki lo ha stremato e a causa delle gravi ferite subite, al momento si trova privo di coscienza in ospedale; sarà suo padre a salvarlo?

Durante lo scontro tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale a tenere testa alla furia del leader dei villain ci ha pensato Midoriya, il quale sta lentamente prendendo sempre più confidenza con il One For All e i suoi oscuri segreti. Tuttavia, nonostante il suo immenso potere, il combattimento con Tomura Shigaraki gli ha procurato danni che al momento sembrano irreversibili. Mentre i suoi amici a poco alla volta si rialzano dalla convalescenza, Izuku pare proprio non volersi risvegliare dal coma in cui è caduto.

Per Kohei Horikoshi questo potrebbe essere il momento ideale per far debuttare il padre di Midoriya, che finora è rimasto ancora nascosto nell'ombra. Del padre di Deku sappiamo ancora pochissimo, come ad esempio il nome, Hisashi Midroiya, e il Quirk, che è associato all'elemento del fuoco. Ma perché non si è mai fatto vivo per supportare suo figlio? E dove si trova?

Stando a quanto rivelato nel corso dell'opera, il papà di Izuku lavora fuori dal Giappone e coprirebbe un incarico così importante da non permettergli assolutamente di tornare a casa. E se Hisashi Midoriya fosse un Pro Hero di alto livello in un altra nazione? Effettivamente questa potrebbe essere una spiegazione plausibile e non sarebbe la prima volta che vedremmo un eroe allontanarsi dal Giappone. All Might, ad esempio, a inizio carriera si era spostato negli Stati Uniti per diventare u. vero eroe.

Inoltre, secondo alcune teorie il suo matrimonio con Inko Midroiya sarebbe in frantumi e questo lo avrebbe convinto a restare lontano. Tuttavia, visto lo stato in cui si trova Deku, ci si aspetterebbe che un buon padre corra in soccorso di suo figlio. D'altronde, anche lo stesso Horikoshi ha ammesso che un giorno in My Hero Academia il padre di Izuku farà il suo debutto. Da quelle parole, però, sono passati oltre due anni. Ecco tutto ciò che sappiamo sul padre di Midoriya in My Hero Academia.