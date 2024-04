My Hero Academia, è arrivato l'Endgame per QUEL personaggio?

Dopo le recenti conferme della teoria su All For One in My Hero Academia 418, la situazione per Deku è diventata incredibilmente disperata. Quando tutto sembrava perduto, un inaspettato ritorno potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Che sia arrivato il momento per un popolarissimo eroe di giocarsi il tutto per tutto? Occhio, seguono spoiler!

Come i lettori di My Hero Academia sanno, nel capitolo 419 e nel 420 abbiamo visto il professor Aizawa tornare finalmente in scena per salvare il protagonista dal pericolo rappresentato da All For One, che ha ripreso il controllo del corpo e della mente di Shigaraki Tomura.

L'intervento provvidenziale di Aizawa ha permesso a Deku di rigenerare le proprie braccia attraverso il Quirk del corno di Eri fornito all'insegnante.

Aizawa, tra l'altro, non si è precipitato sul campo di battaglia senza idee e anzi, ha deciso di attuare quella che lui stesso chiama "Fase Tre: Dividere e conquistare".

Infatti, il professore della Yuei ha sfruttato la capacità di Kurogiri di creare portali per riunire tutti gli eroi rimasti in piedi nel conflitto finale e inviarli sui campi di battaglia ancora nel pieno dell'azione.

Inoltre, ha portato con sé anche il resto della classe 1-A in difesa di Deku. L'idea di Aizawa è quella di chiudere i combattimenti ancora in corso molto rapidamente e mettere fine al terrore di All For One.

Per farlo, ci sarà sicuramente bisogno anche di un aiuto "dall'interno" di Shigaraki che dovrà cercare di destabilizzare la possessione di All For One per creare delle aperture a Deku e compagni.

Ce la faranno gli eroi ad avere la meglio sugli ultimi villain in gioco? In attesa di scoprirlo, My Hero Academia ha già raggiunto un traguardo storico, a dimostrazione della qualità dell'opera di Horikoshi.

