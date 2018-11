My Hero Academia: è arrivato il momento di vedere Bakugo in azione

Nell'ultimo capitolo della serie My Hero Academia abbiamo assistito ai preparativi per il quarto scontro di allenamento tra classe 1-A e 1-B, e sembra proprio che sia giunto il momento di combattere per Katsuki Bakugo. La sfida, però, non sembra essere delle più facili.

La serie My Hero Academia, creata da Kohei Horikoshi, sta attraversando un momento in cui l'allenamento la fa da padrone, e sembra che, con l'inizio del quarto round tra classe 1-A e 1 -B, sia arrivato il momento di vedere in azione Katsuki Bakugo, lo storico rivale del nostro protagonista, Deku. Dopo la battaglia che si è focalizzata su Shoto Todoroki e sulla sua storia con il padre (con tanto di nuova, potentissima tecnica), il nostro Bakugo dovrà affrontare una sfida davvero ostica.

La squadra della classe 1-B, come abbiamo avuto modo di osservare con la pagina finale del capitolo 206, può infatti vantare una delle poche studentesse ammesse alle U.A. High School tramite raccomandazione, la temibile Tokage Sennai. Il suo misterioso potere sembra essere legato in qualche modo alle lucertole, come il nome e il costume farebbero presupporre, ma ancora non si sa niente di certo in questo, se non che è un avversario da temere (a giudicare dalla reputazione che la precede tra i suoi compagni di squadra).

Bakugo però appare tutt'altro che spaventato, e anzi lo troviamo proiettato unicamente alla battaglia in arrivo, tanto da intimare mentalmente a Deku di osservare con attenzione, in modo da non perdersi lo spettacolo a cui ha intenzione di dare inizio. Midoriya ancora non ha fatto il suo ingresso sul campo di battaglia, ma la sfida tra i due rivali sembra già essere entrata nel vivo, con Bakugo che ha tutta l'intenzione di sorpassare il potere del giovane erede di All Might, soprattutto ora che sa da dove derivano i suoi straordinari poteri.

Cosa pensate che succederà nei prossimi capitoli di My Hero Academia? Come se la caverà Bakugo contro la nuova spaventosa avversaria? Vincerà lo scontro a distanza con Deku? Fatecelo sapere!