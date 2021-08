My Hero Academia, fin dove arriverà la Stagione 5? Facciamo il punto

La quinta stagione di My Hero Academia è in onda da aprile 2021, ma ormai anche questa avventura degli eroi sta per arrivare al termine. Con My Hero Academia 5x18 andato in onda su Crunchyroll e in Giappone, mancano 7 episodi per arrivare al fatidico 25° che chiuderà anche questa stagione.

Rimane in sospeso ancora l'arco della My Villain Academia, che chiuderà verosimilmente la stagione. Ma precisamente fin dove arriverà la Stagione 5 di My Hero Academia? Facciamo il punto della situazione facendo il conteggio dei capitoli e capire fino a che punto del manga arriverà l'adattamento animato.

Per ora, l'anime ha adattato fino al capitolo 252 di My Hero Academia, lasciando il buco sui villain che verrà riempito più avanti. Sappiamo però che nell'episodio 19 di My Hero Academia non si passerà al fronte dei cattivi di Shigaraki, bensì si rimarrà in ambito eroistico con un ritorno al passato per Eraserhead e Present Mic. Gli eventi del prossimo episodio copriranno quindi i capitoli 253, 254 e 255, ma si fermerà qui?

Questo sarebbe un buon punto per passare ai villain, lasciando loro ben sei episodi di spazio e coprendo l'arco a loro dedicato e narrato nei capitoli dal 218 al 240. Sarebbero infatti 23 capitoli da suddividere in 6 episodi, quasi 4 capitoli per puntata. Difficile quindi che My Hero Academia 5 si presti anche ai capitoli 256 e 257 che chiudono il volume 26 e aprono l'arco dell'Armata di Liberazione dei Quirk.