My Hero Academia: in arrivo la crema per mani di Shigaraki Tomura

Negli ultimi mesi il manga di My Hero Academia è stato monopolizzato dai villain, che hanno rubato la scena a Deku e compagni per dare vita ad un arco narrativo pieno di approfondimenti psicologici sul passato della Lega. Shigaraki Tomura ha ricevuto un focus particolare, e oggi vediamo un'insolita crema per mani proprio dedicata a lui.

Il cosmetico è stato annunciato su Twitter dalla leaker @aitaikimochi, una personalità molto attendibile per quanto riguarda le notizie in anteprima su tutto ciò che concerne l'universo di My Hero Academia, soprattutto dal punto di vista del merchandising.

Come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, il contenitore della crema si presenta di colore bianco con lo sticker di Shigaraki Tomura attaccato in sovrimpressione, e certo è che l'aspetto delle sue mani non invoglia all'acquisto di questo cosmetico, dal momento che il villain è noto per il suo spasmodico prurito, praticamente un marchio di fabbrica del personaggio.

L'insider ha fornito una breve descrizione della crema, di cui potete leggere la traduzione di seguito:

"Dalla compagnia che ha portato le spezie Shicimi di My Hero Academia - l'azienda Seiemon, ora sta introducendo un nuovo prodotto, una misteriosa crema per mani di Shigaraki Tomura. Il cosmetico è molto idratante e arriverà con una fragranza particolare."

Ancora non è noto quando verrà commercializzato questo prodotto, tuttavia è disponibile al preordine sullo store Aitai Kuji.

Il merchandising di My Hero Academia è in continua espansione, e l'arrivo della quarta stagione tra circa due mesi non farà altro che aumentare la popolarità dell'opera di Kohei Horikoshi. Intanto ci vengono fornite alcune anticipazioni interessanti.