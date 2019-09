My Hero Academia: in arrivo due action figure da 120€ dedicate a Midoriya e Bakugo

In vista dell'ormai imminente uscita di My Hero Academia 4, Tsume-Art ha recentemente condiviso sul proprio profilo Facebook una bellissima novità che farà felici tutti i quanti i collezionisti appassionati alla serie di Kohei Horikoshi.

Secondo quanto rivelato dal post visibile in calce infatti, nel mese di novembre verranno lanciate sul mercato due nuovissime statuette dedicate a Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo, i due aspiranti eroi protagonisti del nuovo My Hero Academia: Heroes Rising.

Le due action figure sono state realizzate dalla stessa Tsume subito dopo il via libera di Shueisha e dell'autore del manga. Per entrambe, la modellazione 3D è stata curata da Pierre Marie Albert e Patrick Tran, mentre Guillaume Emery si è occupato della pittura. I progetti sono stati supervisionati da Jose Ku Chio Lu.

Oltre al mese di lancio è stato rivelato anche il costo, fermo 60 euro a pezzo; siccome le statuette sono pensate per essere acquistate insieme comunque, il totale sarebbe di circa 120 euro. I preoder sono stati aperti stamattina e i due modellini sono visibili cliccando sopra il link reperibile qui sotto.

Oltre al mese di lancio è stato rivelato anche il costo, fermo 60 euro a pezzo; siccome le statuette sono pensate per essere acquistate insieme comunque, il totale sarebbe di circa 120 euro. I preoder sono stati aperti stamattina e i due modellini sono visibili cliccando sopra il link reperibile qui sotto.