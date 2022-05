My Hero Academia: in arrivo due nuovi OVA al cinema, il primo atteso in estate

La saga di My Hero Academia si sta arricchendo quotidianamente di nuove produzioni e iniziative, merito del successo del gioiellino di Kohei Horikoshi. Un nuovo rumors, infatti, avrebbe riportato l'indiscrezione di ben due episodi speciali previsti al debutto nelle sale cinematografiche in Giappone.

Nonostante l'incredibile popolarità della serie oggi, l'autore ha dovuto comunque affrettare le parti di trama di My Hero Academia poco apprezzate dai lettori. Ad ogni modo, gli ultimi avvenimenti stanno ricevendo un ottimo riscontro dalla community e il manga sta ormai entrando nel pieno dell'arco narrativo finale.

Sul fronte televisivo, invece, la serie continua ad arricchirsi di nuove produzioni. Un nuovo importante rumors rimbalzato in rete nelle scorse ore, infatti, rivela che My Hero Academia riceverà ben due nuovi episodi speciali nel corso dell'anno. I due OAV, in particolare, verranno persino trasmessi al cinema anche se non è chiaro né il contenuto di queste puntate né tantomeno la loro durata effettiva. L'unico elemento in nostro possesso è la data d'uscita del primo di questi episodi che dovrebbe compiere il suo debutto al cinema in Giappone durante l'estate.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per conoscere nel dettaglio il contenuto di questo nuovo progetto anime. E voi, invece, cosa ne pensate di queste voci di corridoio? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.