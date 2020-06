My Hero Academia: in arrivo un esclusivo Funko Pop! di Midoriya

Nella serie My Hero Academia abbiamo visto più volte il personaggio di Izuku Midoriya alle prese con il suo potere, che potrebbe designarlo come nuovo Simbolo di Pace, seguendo le orme del suo Pro Hero preferito, ovvero All Might, del quale cerca anche di imitare il sorriso con il suo costume, che avrà una speciale figure della serie Funko Pop!

L'opera di Kohei Horikoshi non è l'unica tra gli innumerevoli franchise anime e manga ad aver ottenuto delle rappresentazioni particolarmente simpatiche riguardanti i personaggi principali nella serie Funko Pop!, e per il 2020 sono previste altri Pop dedicati a My Hero Academia.

È stato il profilo Twitter di DisFunko a condividere la notizia che presto arriverà una statuetta da collezione dedicata al personaggio di Midoriya, già disponibile presso alcuni store online che presenta non solo la tuta completa di Deku, che abbiamo visto pochissime volte sia nell'anime che nel manga, ma anche un materiale insolito per questa linea di prodotti, infatti la figure sembra essere interamente realizzata in metallo.

Dopo gli eventi narrati nella quarta stagione di My Hero Academia, che ha ottenuto un successo notevole da parte della critica, abbiamo visto un Midoriya sempre più consapevole del suo effettivo potere, il One For All, e bisognerà aspettare le saghe della quinta stagione per continuare a vedere la crescita di questo promettente Hero.

