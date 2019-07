My Hero Academia: in arrivo un Funko Pop dedicato a Shigaraki Tomura

Buone notizie per i fan di My Hero Academia, la serie tratta dall'opera cartacea di Kohei Horikoshi. Secondo quanto rivelato dal sito ufficiale infatti, verrà presto messo in commercio un nuovissimo Funko Pop dedicato al leader dell'Unione dei Villain, Shigaraki Tomura.

Il pupazzetto, visibile in calce, è stato mostrato dall'utente Twitter @FunkoPopHunter e ritrae Tomura con il suo tipico outfit e quattro mani che gli coprono il volto. Non è stata ancora rivelata una data di uscita per il collezionabile.

Nella serie, Tomura è il discepolo di All for One, nonché suo diretto successore. Il suo obiettivo è quello di dimostrare la fragilità della giustizia, e per questo motivo finisce per scontrarsi più volte con All Might e gli altri eroi del Liceo U.A. Nonostante la sua mentalità infantile e arrogante, Shigaraki si è dimostrato più volte incredibilmente intelligente.

Il pupazzetto a lui dedicato dovrebbe costare intorno ai 15€ e sarà il primo in assoluto dedicato ad un villain. Per ora, gli altri originali comprendono: Midoriya (cinque versioni), Bakugo, Todoroki, Uraraka, Iida, Tsuyu Asui, Eraserhead e All Might (due versioni).

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Viniyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

Cosa ne pensate? Vi piace la statuetta? Fatecelo sapere nei commenti. Se siete di fan di My Hero Academia inoltre, non potete perdervi gli straordinari cosplay di Uraraka e Tokoyami.