My Hero Academia, in arrivo un grosso annuncio: verrà svelata l'uscita della Stagione 6?

Dopo qualche mese di pausa, è forse giunto il momento di tornare nella società degli di My Hero Academia. Stando a un indizio pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump, lo Studio Bones è finalmente pronto per la Stagione 6 dell'adattamento animato.

La Stagione 5 di My Hero Academia, trasmessa tra la fine di marzo e la fine di settembre 2021, ha lasciato gli spettatori sul più bello. In seguito all'addestramento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, My Villain Academia e il tirocinio presso l'agenzia di Endeavor, un cataclisma sta per abbattersi sulla Hero Society. Le forze del male hanno dichiarato guerra.

Sembrerebbe tutto pronto per la produzione di My Hero Academia Stagione 6. Sull'ultimo numero dell'iconico settimanale di Shueisha, è stato riportato che nelle prossime settimane ci sarà un grande annuncio riguardante la serie di Kohei Horikoshi.

Questo grosso annuncio riguarderà quasi certamente la serie anime, e in particolar modo la Stagione 6. A dare sicurezza è il Twitter ufficiale dell'anime di My Hero Academia, che ha condiviso l'aggiornamento.

La locandina di My Hero Academia 6 ha chiamato gli eroi a raccolta e ha fissato l'appuntamento per la stagione autunnale del 2022. L'anime, potrebbe dunque tornare a un anno esatto dalla fine della precedente season.