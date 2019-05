My Hero Academia: in arrivo una nuova action figure dedicata a Red Riot

Con il successo di My Hero Academia che continua a farsi sempre più dirompente, era ovvio immaginare un esplosione in termini di merchandise che infatti non si è fatta attendere, tra gadget, action figure, vestiti e molto altro ancora.

Ogni mese che passa giungono nuove informazioni su altri prodotti a tema capaci di conquistare gli appassionati e proprio in queste ultime ore sono state rilasciate nuove informazioni su un'action figure dedicata ai fan di Kirishima che dovrebbe giungere nel corso del prossimo novembre, figure che sembrerebbe essere in qualche modo focalizzata sul sogno dello studente di divenire un eroe professionista.

Già da qualche tempo i fan avevano odorato puzza di bruciato, immaginando la possibilità di una nuova figure dedicata a Kirishima grazie ad alcuni tweet abbastanza curiosi, ma ora è finalmente giunta la comunicazione ufficiale che in tanti aspettavano. Nello specifico, è stato dichiarato che la nuova statuetta sarà chiamata "Age of Heroes — Red Riot" e vedrà Kirishima con tutta la sua attrezzatura da Pro Hero.

Nel caso in cui non lo conosceste, il manga di My Hero Academia - lanciato nel 2014 - è ambientato in un mondo dove la maggior parte della popolazione possiede i cosiddetti Quirk, veri e propri superpoteri. Le persone si dividono così in due categorie, gli Hero, che tendono a usare le proprie abilità per il bene comune, e i Villain, che sono tutto l'opposto. Usare il Quirk in pubblico è reato a meno che non si possieda la nomina di Pro Hero, un supereroe registrato, tra i quali figura il tanto amato paladino della giustizia All Might.

La storia è incentrata su un adolescente, Izuku Midoriya, uno dei pochi a essere nato senza un Quirk e, di conseguenza, a essere deriso dal resto del mondo. Tutto cambia però il giorno in cui il Midoriya incontra All Might, il quale decide di cedergli il suo Quirk e di fargli da mentore nella sua nuova carriera da supereroe. Izuku entrerà a far parte di una vera e propria Accademia, il Liceo Yuei, dove farà nuove amicizie e incontrerà potenti nemici.

Inoltre, giusto recentemente sono giunte nuove interessanti informazioni su alcuni avvenimenti legati agli ultimi volumi dell'opera.