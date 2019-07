My Hero Academia: in arrivo un nuova linea di abbigliamento a tema da SuperGroupies

La quarta stagione dell'adattamento di My Hero Academia è in arrivo il prossimo 12 ottobre e quale modo migliore c'è di preparasi al suo arrivo, se non con la nuovissima linea di abbigliamento a tema? Giusto in tempo per il suo arrivo, Super Groupies ha annunciato una serie di vestiti e accessori degni degli studenti della classe A-1 del liceo UA.

L'account Twitter Aitai Kuji, un sito che si occupa di portare prodotti dal Giappone in tutto il mondo, la nuova linea di moda di Super Groupies, che arriverà giusto in tempo ad ottobre di quest'anno.

Nel post e nell'immagine che potete trovare in calce alla notizia, potete ammirare alcuni dei vestiti che faranno parte del catalogo, che potete trovare nella sua interezza all'interno del link presente nel post. Si tratta di una trovata molto interessante, in quanto non si sono limitati a realizzare stampe dei personaggi sui vestiti, ma il design stesso di questi ultimi va a richiamare il design del personaggio e della sua tuta da Hero.

Tra scarpe, giacche, maglietti e moltissimi altri accessori, i fan potranno sbizzarrirsi a creare nuovi outfit con accessori di personaggio differenti. Per darvi un'idea, le sneakers andranno al dettaglio per circa 120 dollari, le felpe con cappuccio per 110 dollari e le giacche esterne per 175 dollari.

Infine, vi ricordiamo che l'ultimo capitolo di My Hero Academia ha rivelato una connessione tra Deku e Shigaraki, mentre il nuovo spin-off My Hero Academia: Team Up Mission è in arrivo.