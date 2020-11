My Hero Academia: in arrivo una nuova ondata di Funko Pop!

Tra i Funko Pop! più venduti e desiderati dagli appassionati della famigerate figure troviamo quelli dedicati all'universo di My Hero Academia. Presto, i fan potranno ampliare la loro collezione di statuette con una serie di nuovi arrivi dedicati al battle shonen creato da Kohei Horikoshi.

Con un annuncio ufficiale sul proprio profilo Twitter, l'azienda statunitense ha rivelato una serie di nuovi Funko Pop! dedicati a My Hero Academia. Tra i personaggi di questa linea, già disponibile al preordine su Hot Topic, troviamo i più amati Pro Heroes, gli studenti del Liceo Yuei e i membri dell'Unione dei Villain.



Tra i Pop! più convincenti troviamo quelli in caratura limitata di All Might ed Endeavor, rispettivamente in versione Jumbo Sized e Glow in the Dark. Grande novità è la figure di Present Mic, eroe dalle impressionanti doti vocali. In arrivo anche numerosi Funko Pocket Pop!, ovvero figure in formato tascabile utilizzabili come portachiavi. Tra di essi troviamo Shoto Todoroki, All For One e Midoriya in tenuta accademica. Questa nuova ondata di Pop! accontenterà i gusti di qualsiasi appassionato del franchise. Nel frattempo, potete acquistare la t-shirt indossata da Bakugo in My Hero Academia. Scopriamo cinque curiosità sul Quirk di Mirio Togata di My Hero Academia.