My Hero Academia: in arrivo dei nuovi Funko a tema Pez Candies!

Il mercato dei collezionabili che riguarda My Hero Academia non accenna a fermarsi, con l'azienda Funko che ha annunciato una nuova serie di Pop molto particolare, le quali si rifanno alle famose Pez Candies, il celebre marchio di caramelle nato nel 1927.

L'azienda ha lanciato una nuova linea di Pop! PEZ, con protagonisti i personaggi della celebre serie di Kohei Horikoshi. Per ora, come potete vedere dal post di Twitter in basso all'articolo, sono stati svelati i modelli di All Might, Deku, Todoroki e All For One.

Non è ancora nota la data d'uscita dei prodotti, e il comunicato della compagnia ci lascia con un vago "Coming Soon" per il Nord America, che vuol dire tutto e niente. Dal momento che non sono ancora arrivati sul mercato, è possibile che esistano altri modelli oltre ai personaggi già citati, e che questa sia solo una gustosa anticipazione.

La Funko ha scelto il momento migliore per fare un annuncio di questo tipo, visto l'inizio della quarta stagione dell'anime e l'arrivo nel mese di Dicembre del lungometraggio Heroes Rising, che fortificheranno ancora di più la portata del brand.

Per fare un po' di retrospettiva, nel 1950 si incominciò a commercializzare le caramelle Pez insieme a dei personaggi iconici, i quali fecero da cassa di risonanza per garantire il successo economico del brand in tutto il mondo.

Prima parlavamo dell'inizio della nuova serie, sulle pagine del nostro trovate uno sguardo approfondito al primo episodio della quarta stagione di My Hero Academia.