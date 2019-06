My Hero Academia, in arrivo un sensuale cosplay dell'eroina coniglio!

L'universo di My Hero Academia è caratterizzato da una moltitudine di eroi che, per rigore di trama, non tutti possono prendere parte alla storia a cuor leggero. Ma dove non arriva il sensei Horikoshi, ci pensano gli appassionati dell'opera.

Avevamo già parlato in una precedente notizia dell'eroina coniglio, un personaggio che i fan chiamavano a gran voce per via della sua elegante sensualità. Miruko, il nome dell'eroina, non è un personaggio in realtà che dovremmo dimenticare, in quanto si trova al 5° posto della classifica degli Heroes più forti. Non ha spopolato, dunque, solo all'interno della sua opera, ma anche tra gli appassionati, soprattutto dopo che sam_mills, una cosplayer, ha dedicato la sua rappresentazione al suddetto personaggio.

Il cosplay, diventato virale sul web, è stato apprezzato soprattutto per l'eleganza dell'autrice, che ha unito sensualità a buon gusto, in un risultato attento e non fastidioso. La rappresentazione, che abbiamo condiviso per voi in calce all'articolo, è andata virale sul web, come dimostrano le migliaia di reazioni positive al post. Un risultato straordinario che, senza alcun dubbio, certifica maggiormente il successo del personaggio tra la community di My Hero Academia.

Vi ricordiamo che nelle ultime ore è stata svelata la data di uscita del nuova stagione dell'anime, nonché la locandina promozionale per la 4° serie, che vi invitiamo a recuperare in attesa del trailer in arrivo nei prossimi giorni. E voi, invece, cosa ne pensate del sensuale cosplay di sam_mills?