My Hero Academia: in arrivo uno spettacolare bundle Gamestop dedicato a Tenya Iida

Gamestop, il celebre rivenditore di videogiochi statunitense, spedirà nei prossimi mesi un nuovissimo bundle dedicato a Tenya Iida, il migliore amico di Izuku Midoriya e Ochaco Uraraka in My Hero Academia. Il prodotto è stato presentato poche ore fa e comprenderà due interessanti pezzi da collezione.

Come potete vedere in calce, i due prodotti messi in vendita saranno un Funko Pop ritraente Iida con indosso il suo costume da eroe e una bellissima t-shirt blu. Attualmente il bundle è disponibile al preordine solo in America per un prezzo di circa 30 dollari, ma arriverà presto anche in Italia. Ovviamente, la possibilità di ordinarlo dal territorio europeo comporterà un innalzamento del prezzo.

Tenya Iida è il capoclasse della 1-A del Liceo U.A, nonché aspirante eroe e fratello del più celebre Tensei Iida. Durante il suo percorso accademico sceglie il nome da eroe "Ingenium" e partecipa al Festival dello Sport piazzandosi quarto, dietro Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e Fumikage Tokoyami. La sua forte leadership e l'incredibile velocità sono qualità che lo rendono uno degli aspiranti eroi più promettenti della 1-A, come dimostra nello scontro con il killer di eroi Stain.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo bundle? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati dell'anime poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di My Hero Academia 4x15 e alla preview del nuovo episodio.