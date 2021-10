My Hero Academia: l'arrivo di Star and Stripe porterà alla fine della società degli eroi?

Arrivata in Giappone per salvare la società degli eroi dall'incubo in cui è caduta, Star and Stripe potrebbe portare alla fine di essa. Questo grande paradosso sarebbe causato da All For One, il quale continua a manovrare i fili secondo la sua malvagia volontà. Ecco quello che potrebbe accadere nel futuro di My Hero Academia.

Nemmeno il tempo di poter entrare nello spazio aereo giapponese, che Star and Stripe viene immediatamente attaccata da Tomura Shigaraki. L'obiettivo di All For One appare chiaro: l'eroina statunitense non deve in alcun modo incontrare Endeavor o Deku, poiché il suo Quirk, unito a quello dei suddetti eroi, potrebbe causare la sconfitta dei Villain. Nonostante corra questo pericolo, All For One è in realtà ben lieto del suo arrivo in Giappone. Grazie a lei, infatti, il suo piano di conquista potrebbe infine riuscire.

Il New Order, il Quirk dell'eroina statunitense che si ispira al suo idolo All Might, le consente di assegnare "nuove regole" a una qualsiasi cosa semplicemente toccandola e pronunciandone il nome. Come vediamo nelle prime fasi della battaglia con Shigaraki, ciò vale anche per cose non materiali, come per esempio l'aria.

Se il re del male dovesse riuscire ad appropriarsi di questo Quirk, in men che non si dica sbucherebbe dall'ombra in cui è nascosto per rimettersi sulle tracce di One For All. Contro questo potere spietato, Deku e gli altri Heroes rimasti potrebbero fare ben poco.

A Star and Stripe sono dunque affidate tutte le speranze della società degli eroi. Se non dovesse riuscire a battere Shigaraki, allora il suo intervento porterebbe alla fine del mondo per come lo conosciamo ora. Vi lasciamo a un focus sul Quirk di Star and Stripe e alla preda di All For One.