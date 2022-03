My Hero Academia, ecco l'articolata strategia per limitare Shigaraki

L'arco della guerra finale di My Hero Academia sta finalmente dando ai fan la grande battaglia che stavano aspettando, mentre gli eroi professionisti affrontano l'esercito della Lega dei Villain di All For One.

Nei recenti capitoli del manga di My Hero Academia abbiamo finalmente appreso il grande piano che All Might ha escogitato per sconfiggere le forze di All For One. E' riuscito grazie al quirk di Monoma acopiare il quirk di Kurogiri, il Warp Gate, per dividere la Lega dei Villain in fazioni più piccole. Alcuni dei più grandi eroi professionisti e degli studenti della U.A. si trovano ora ad affrontare il Plus Ultra Shigaraki - ma riescono a giocare d'anticipo in un modo geniale.

La "fazione Shigaraki" della squadra degli eroi ha scelto il suo campo di battaglia molto attentamente. Infatti, lo hanno costruito completamente da zero. La "gabbia" di Shigaraki è un'arena galleggiante rivestita da una barriera elettromagnetica che strapazza il corpo e i sensi del cattivo.

Ci sono fili serpeggianti fatti di tessuto spesso controllati da Best Jeanist, che possono colpire Shigaraki o legarlo completamente. Tuttavia, la parte più folle è la combinazione di congegni ingegneristici che l'arena mette insieme per contrastare il quirk distruttivo di Shigaraki.

Mei Hatsume, la all-star della classe di supporto, si trova nel cuore dell'arena a supervisionare la situazione, lavorando in tandem con personaggi del calibro di Rock Lock, Momo Yaoyorozu, Ectoplasm, Lunch Rush, Power Loader e altri. Insieme, la squadra è in grado di modificare la nuova armatura difensiva dell'U.A. in un sistema di piastrelle espellibili che possono essere gettate e sostituite alla stessa velocità in cui Shigaraki tenta di ditruggerle. Eroi generatori di energia come Kaminari e Comicman della Classe 1-B forniscono l'energia necessaria per far funzionare la macchina gigante.

Al fine di mantenere i poteri di Shigaraki soppressi, Eraser Head mette in piedi una versione arrangiata del suo quirk Erasure - che si è danneggiato quando ha perso un occhio nell'ultima guerra del manga. Monoma è riuscito a copiare il quirk Erasure, Normal Hero: Manual usa il suo quirk acquatico per mantenere gli occhi di Monoma freschi, così che l'Erasure possa funzionare continuamente.

È un'incredibile e articolata strategia. Kohei Horikoshi è riuscito a riunire tutti i personaggi minori e anche alcuni degli eroi di sfondo in un'unità impressionante. L'arena di Shigaraki fa un uso efficace di così tante peculiarità che è davvero un peccato che alla fine non sembri funzionare.

Infatti, questo capitolo di My Hero Academia termina con Shigaraki che riesce a prevalere e l'eroina coniglio Mirko potrebbe essere la prima a pagarne il prezzo. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.