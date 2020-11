My Hero Academia: un artista ci mostra Shota Aizawa realizzato in CG

Tra gli eroi che più influenzano i protagonisti di My Hero Academia c'è sicuramente Eraserhead, ovvero Shota Aizawa il coordinatore della classe 1-A, e su Instagram l'artista Hannu Koskinen ha realizzato un modello 3D proprio di questo personaggio.

Mentre i fan sono in attesa di un primo trailer per My Hero Academia 5, numerose altre opere continuano a nascere intorno al manga di Kohei Horikoshi. Tra spin-off, prequel e novel varie qualcuno si è chiesto come potrebbe essere una realizzazione in grafica 3D dell'opera.

Per rispondere a questa domanda è intervenuto Hannu Koskinen, artista principale della casa di sviluppo di videogiochi Rovio Entertainment. Il modellatore 3D ha infatti pubblicato un suo disegno realizzato in computer grafica rappresentante Shota Aizawa. L'uomo, alias dell'eroe Eraserhead, si mostra in quest'opera col suo solito aspetto serioso.

Aizawa, nonostante i suoi comportamenti svogliati, è certamente uno dei personaggi di maggior rilievo della serie principale. Viene infatti successivamente svelato che il suo atteggiamento è il suo modo di mostrare quanto tiene al proprio ruolo di insegnante poiché lui per primo sa quanto possa essere pericoloso il lavoro dell'eroe. Nel corso della storia Eraserhead ricoprirà ruoli di primaria importanza per la crescita di Izuku Midoriya.

