My Hero Academia: artista ricrea Uraraka e altri studenti in 3DCG, cosa ne pensate?

Come apparirebbero gli aspiranti eroi di My Hero Academia in uno degli ultimi film Disney Pixar? Negli ultimi mesi l'artista Hanno Koskinen ha cercato di rispondere alla domanda realizzando delle versioni alternative di alcuni personaggi, ricreandoli da zero con l'utilizzo della tecnica di animazione in 3DCG.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata alle ultime creazioni dell'utente, approvate da centinaia di migliaia di fan. In particolare, gli eroi scelti da @hkoskine sono Ochaco Uraraka (visibile con e senza il costume da eroina), Shoto Todoroki e Momo Yaoyorozu. L'artista ha già comunicato ai fan che realizzerà altri modelli, tra cui quelli di Midoriya, Bakugo, All Might, Tsuyu e Mirko.

Negli ultimi anni l'industria degli anime si è avvicinata sempre di più all'utilizzo della tecnica di animazione in 3DCG, ed anche grandi classici come Lupin o Pokémon sono tornati al cinema con una nuova veste grafica. Tra i tanti produttori, Netflix sembra essere quello maggiormente intenzionato ad affidarsi a questa tecnica, come dimostrano i recenti Ghost in The Shell: SAC_2045 o I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fateci sapere la vostra con un commento! Nel caso in cui foste fan di My Hero Academia poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle ultimissime sulla produzione della quinta stagione.