My Hero Academia, quali artisti occidentali hanno influenzato di più il mangaka?

My Hero Academia ha sicuramente preso in prestito numerosissimi cliché delle storie sui supereroi occidentali. Questo perché il suo autore, Kohei Horikoshi, è sempre stato un grande fan delle storie Marvel e DC che ha voluto creare qualcosa di simile ma in modo assolutamente originale.

Kohei Horikoshi ha esplicitamente dichiarato di essere un grande fan della Marvel. In particolare, si è lasciato ispirare dai disegni dell'artista Jack Kirby per il proprio manga. Ci sono molte similitudini fra questo fumettista e personaggi di My Hero Academia come Kirishima, Tetsutetsu e Iida.

I disegni dei costumi di Kirby erano spesso semplici ma avevano tavolozze di colori brillanti e personaggi estremamente "spigolosi" per indicare la loro forza. Kirishima in particolare, con i suoi forti motivi geometrici, richiama molti dei precedenti modelli di costumi realizzati da Kirby.

Tuttavia, anche l'influente fumettista Steve Ditko ha avuto la sua grande importanza, non solo in Horikoshi ma in tutte le opere successive. Infatti, è stato il primo a creare un supereroe adolescente che non fosse una spalla. Ditko era anche solito introdurre i suoi personaggi prima che ne venissero raccontate le loro origini, cosa che anche Horikoshi tende a fare, specialmente con i suoi villain.

Questi non sono gli unici artisti di fumetti che hanno avuto un impatto su My Hero Academia, ma Kirby e Ditko sono senza dubbio i più influenti nel loro genere. Voi cosa ne pensate? Vi aspettavate autori diversi oppure siete d'accordo?