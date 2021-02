My Hero Academia: un artwork accentua la somiglianza di Dabi con suo padre

Tra gli antagonisti più importanti del recente arco narrativo di My Hero Academia vi è sicuramente Dabi. Ecco come un fan ha riproposto il nemico tramite un'illustrazione.

I personaggi della storia scritta da Kohei Horikoshi sono stati protagonisti di una terribile guerra che ha coinvolto l'intera società del manga. Tra gli antagonisti principali, membri dell'Unione dei Villain, spicca Dabi, il quale si è reso narratore di una scomoda verità che coinvolge l'intera famiglia Todoroki. Egli è infatti il figlio creduto morto di Endeavor e fratello di Shoto.

La rivelazione ha contribuito a minare gli animi degli eroi e dell'intera popolazione che ora perde gradualmente fiducia nei paladini della giustizia. Tuttavia un recente discorso di Hawks in My Hero Academia ha colpito i cuori delle persone.

L'utente Reddit Strawberryjam2525 ha condiviso una propria illustrazione per sottolineare ulteriormente il legame di sangue che intercorre tra l'attuale eroe numero uno ed il manipolatore di fiamme nemico. Come vediamo nel post riportato al termine di questa news, il ragazzo appare senza la sua caratteristica cicatrice rendendolo notevolmente più simile agli altri membri della sua famiglia.

Voi cosa ne pensate di questo artwork? Fatecelo sapere nei commenti.

Per chi fosse interessato infine riporto una news in cui si parla del padre di Deku da My Hero Academia.