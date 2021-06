My Hero Academia: l'artwork di Animage omaggia il trio più potente della Classe 1-A

La Stagione 5 di My Hero Academia ha appena portato a compimento il Joint Training Arc, festeggiando inoltre l'incredibile traguardo di ben cento episodi trasmessi. Quando tutti pensavano che ora fosse il momento dei villain, ecco invece che l'anime ha sconvolto l'ordine cronologico degli eventi. Ecco un omaggio al prossimo arco narrativo.

Invertendo l'ordine imposto dal manga di Kohei Horikoshi, l'anime di My Hero Academia salterà la saga conosciuta con il nome di "My Villain Academia" per fare spazio all'arco dell'Agenzia di Endeavor. Protagonisti dei prossimi episodi, dunque, non saranno i criminali guidati da Shigaraki, bensì Deku, Shoto e Bakugo.

Spinti dal più piccolo dei Todoroki, che finalmente ha deciso di allenarsi in compagnia di suo padre, Deku e Bakugo entreranno momentaneamente a far parte dell'agenzia dell'attuale eroe numero uno, Endeavor. Questa nuova saga, dunque, vedrà i tre aspiranti eroi impegnarsi duramente per mantenere il passo del Flame Hero, che come ben sappiamo mentre presta servizio non ha occhi di riguardo verso nessuno.

L'Endeavor Agency Arc è stato omaggiato con una splendida illustrazione che verrà pubblicata sul numero di luglio 2021 di Animage. L'artwork, pubblicato su Twitter dall'utente Atsushi, vede i cosiddetti Tre Moschettieri, protagonisti anche della terza pellicola del franchise, spingersi oltre le loro capacità al motto di "Plus Ultra!".

Prima che questa saga incominci, però, è tempo di una grande festa. Ecco le immagini di My Hero Academia 101. L'anime andrà in pausa. Scopriamo le date di trasmissione di My Hero Academia 5.