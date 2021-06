My Hero Academia: un artwork fanmade immagina il debutto animato di Lady Nagant

Il manga di My Hero Academia ha messo Deku dinanzi a uno dei nemici più forti affrontati finora. Lady Nagant, ex eroina che prestava servizio presso la Commissione per la Sicurezza Pubblica, è infatti una combattente furba ed esperta. Ma come apparirebbe nella serie animata?

Lady Nagant, che agisce per diretto conto di All For One, sta cercando di mettere Midoriya al tappeto, così da poter sottrarre senza fastidi il One For All. Nell'ultima manciata di capitoli, lo scontro tra i due ha riservato ai lettori numerose sorprese, come ad esempio l'oscurità che si cela dietro la finta purezza della società degli eroi.

Questo nuovo personaggio, apparso per la prima volta in compagnia di Chisaki durante la fuga dalla prigionia, ha già fatto innamorare il fandom, che non vede l'ora di poterla ammirare in versione animata, e non solo in delle tavolette. Tuttavia, l'anime di My Hero Academia è appena arrivato alla conclusione del Joint Training Arc e nei prossimi episodi comincerà la saga denominata "My Villain Academia". Per il debutto di Lady Nagant, dunque, occorrerà attendere ancora molto tempo.

Per sopperire all'attesa, l'utente Twitter Korosenai ha realizzato un artwork che immagina Lady Nagant in versione animata. L'artista è partito da una delle vignette del capitolo 313 e ha realizzato una splendida Nagant a colori. Tra i dettagli dell'illustrazione notiamo i capelli tendenti al violaceo dell'ex eroina, la pioggia sullo sfondo e la sua silhouette.

Vi sta piacendo il debutto di Lady Nagant? Come pensate si evolverà questo personaggio? Nel frattempo, ecco la bravura di Horikoshi in My Hero Academia 314. Un tormento profondo potrebbe portare alla sconfitta in My Hero Academia capitolo 315.