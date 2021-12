My Hero Academia, un artwork immagina il volto completo di Invisible Girl

Il traditore è stato finalmente rivelato nelle pagine di My Hero Academia, ma questa rivelazione è stata quasi completamente oscurata dall'ancora più grossa rivelazione del vero volto di Toru Hagakure, la Ragazza Invisibile.

My Hero Academia 337 ci ha concesso un breve sguardo al volto di Toru, ma un fan ha tentato di darci una visione più chiara e completa di uno dei momenti più attesi del manga. Il che è tutto dire considerando tutte le rivelazioni e i cliffhanger a cui abbiamo assistito negli ultimi capitoli del manga che fanno parte dell'Atto Finale della serie.

Proprio come i molti altri eroi della UA Academy, il quirk di Toru Hagakure potrebbe, in superficie, sembrare abbastanza basilare nel renderla semplicemente invisibile, ma la ragazza è riuscita ad allenarsi ampiamente fino ad arrivare al punto di riuscire a deflettere la luce, accecando i nemici di fronte a lei.

Oltre a questa abilità, Hagakure è diventata la partner perfetta di Aoyama, riuscendo a controllare il suo raggio di luce navy laser e a scagliarlo contro i nemici. Naturalmente, questo fatto rende la rivelazione che Aoyama ha lavorato con All For One per la maggior parte della serie ancora più straziante per Hagakure in particolare, dato che il suo vero volto è stato rivelato in una scena fortemente emotiva.

L'utente Reddit Luizhtx ha condiviso questa perfetta rivisitazione del momento cruciale in cui il vero volto di Hagakure è stato rivelato, ossia, proprio quando ha tentato di salvare Aoyama dal baratro in cui si stava gettando, cercando di colpire Midoriya dopo che ha rivelato la verità a quest'ultimo. Potete vedere l'artwork in calce alla notizia.

Potrebbe passare molto tempo prima di poter vedere questo momento negli episodi dell'adattamento anime di My Hero Academia, con la sesta stagione che molto probabilmente coprirà la battaglia tra gli eroi e il Fronte di Liberazione del Paranormale noto come "War Arc".

Inutile dire che, proprio come il materiale originale, speriamo che la serie televisiva riuscirà a rendere questo uno dei momenti più emotivamente carichi nella storia di Kohei Horikoshi. Cosa ne pensate di questa nuova versione di Hagakure? Pensate che in My Hero Academia sia possibile per Aoyama redimersi dopo la rivelazione del suo status di traditore? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.