My Hero Academia: un artwork ci mostra Kota come un Pro Hero

La serie creata da Kohei Horikoshi, My Hero Academia , ci ha introdotto ad un numero impressionante di giovani Hero che hanno ormai cominciato la loro carriera nella UA Academy. Grazie alle avventure degli studenti della Classe 1-A abbiamo poi conosciuto altri personaggi secondari, ma comunque interessanti, come il piccolo Kota Izumi.

Fan numero uno di Izuku Midoriya, Kota è un bambino di 5/6 anni, dotato del Quirk Water Gun che gli permette, almeno per ora, di rilasciare solo un piccolo getto d'acqua dalle sue mani. Nonostante il suo carattere schivo, riservato e apparentemente freddo, in seguito all'incontro con Deku avvenuto nella terza stagione, Kota sembra aver subito un cambiamento radicale, che forse un giorno potrebbe fargli percorrere la stessa strada degli studenti dello Yuei.

Kota ha perso i genitori, entrambi in grado di manipolare l'acqua, uccisi dal Villain Muscular, con il quale il bambino entrerà in contatto e dal quale verrà difeso da Midoriya. Visto il gesto compiuto da Deku, Kota comincerà a pensare alle motivazioni che sono alla base del voler diventare un Hero, come lo erano stati i suoi genitori. Nonostante non sia intervenuto direttamente nello scontro tra Midoriya e Muscular, Kota è stato in grado di distrarre il villain, permettendo così a Deku di sconfiggerlo.

L'artista Fantu09 ha condiviso su Reddit l'immagine che potete trovare in fondo alla pagina, immaginando il design di un Kota del futuro, con la sua tuta da Pro Hero, che richiama per alcuni dettagli quella di Midoriya.