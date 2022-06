My Hero Academia: un artwork piccante di Mirko manda in visibilio i fan

Quando si parla di eroine, una delle più amate dal pubblico di My Hero Academia è la coraggiosa Mirko. Ad accrescere la passione dei fan per l'eroina coniglio, ci pensa l'ultima illustrazione condivisa dall'assistente di Kohei Horikoshi, Yoshinori Noguchi.

Sul suo account Twitter, @nstime23, l'assistente Yoshinori ha pubblicato un suo sketch che ritrae la bella Mirko in quattro diverse pose. Uno dei disegni, vede Mirko in stile chibi e kawaii, mentre un altro la vede fiera pronta a fare una delle sue solite battute. Mirko è una delle protagoniste preferite delle art di Yoshinori di My Hero Academia.

Sono però le altre due illustrazioni ad aver catturato l'attenzione del pubblico. Con una visuale che dal basso punta verso l'alto, Mirko fa sfoggio del suo bellissimo, atletico corpo. I quadricipiti imponenti, l'addome scolpito e le braccia vigorose spaventano i Villain, ma non i fan. Ecco una Mirko madida di sudore in questa art di My Hero Academia.

L'altro sketch, la vede, sbigottita, mettere in mostra il gluteo e la coda da coniglietta. Ovviamente, il pubblico, già caldo per l'estate, ha improvvisamente cominciato a sudare. Attualmente, nel manga Mirko è protagonista della lotta contro Tomura Shigaraki. Nonostante le sue protesi artificiali alle gambe, la coniglietta è ancora una delle eroine più forti dell'opera.