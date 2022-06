My Hero Academia: un aspirante eroe della 1-A è stato orribilmente mutilato

Morti, mutilati e feriti sono all'ordine del giorno in qualsiasi guerra, anche quella tra Heroes e Villain di My Hero Academia. Nel capitolo 355 dell'opera, durante lo scontro con il Simbolo della Paura, uno dei giovani eroi della Classe 1-A del Liceo Yuei subisce una orrenda mutilazione.

Gli eroi professionisti di tutto il Giappone stanno combattendo con le unghie e con i denti per non far cadere la società nelle mani di All For One e Tomura Shigaraki. A loro, che necessitano di tutto l'aiuto disponibile, si sono aggregati gli studenti delle migliori accademie per eroi di tutto il Paese. Nonostante fino a poco prima non fossero ancora pronti, gli aspiranti eroi stanno dimostrando tutto il loro coraggio.

Con le sue parole subdole, All For One è riuscito a spezzare l'animo di Endeavor e a farlo cadere nella sua trappola. Il Flame Hero, rinunciando al team-up con Hawks, si è lanciato da solo all'attacco, ma solamente per restare vittima di uno dei colpi del Simbolo della Paura.

Con Endeavor fuori dai giochi, Hawks era rimasto solo preda degli attacchi di All For One. Il Numero Due, però, viene salvato da Tokoyami e Jiro. In My Hero Academia 355 queste due pedine insignificanti, come le reputa All For One, danno il loro contributo fondamentale alla battaglia.

Il supporto dei due della 1-A permette ad Hawks di continuare il combattimento, nonché di avere una nuova spalla dopo il K.O. di Endeavor. Tuttavia, anche gli studenti cadono ben presto vittime dei colpi di All For One.

È Jiro ad avere la peggio: Earphone Jack perde uno dei suoi due padiglioni auricolari. L'orecchio della ragazza viene mutilato e strappato dal suo lobo, ma nonostante ciò con grande coraggio continua lo scontro. La forte volontà dell'eroina di My Hero Academia 355 le permette infatti di contrattaccare e stordire momentaneamente l'avversario.