My Hero Academia: un aspirante eroe cerca vendetta nel quinto round del test

Le prime puntate della quinta stagione di My Hero Academia stanno portando gli spettatori a vivere l'atteso confronto tra la Classe 1-A e 1-B del Liceo Yuei, impegnate in un allenamento congiunto che porta i primini delle due sezioni a combattere tra loro.

Nel test, però, c'è una wild card, ossia un giovane studente dello Yuei che si è candidato per entrare nel Dipartimento Eroi del liceo. Parliamo ovviamente di Hitoshi Shinso, che si è già distinto per la sua abilità nel corso del primo round, vinto dalla Classe 1-A grazie al suo nuovo potere e al fenomenale Quirk di Asui.

Nel quinto e ultimo round Shinso tornerà sul campo di battaglia, questa volta però dalla parte della Classe 1-B. Tra i suoi avversari ci sarà anche Izuku Midoriya, con cui si era già confrontato nel corso del Festival dello Sport e da cui aveva ricevuto una sonora batosta, che di fatto gli aveva negato la possibilità di coronare il suo sogno già tempo addietro.

Tuttavia, Shinso non è più il ragazzo di quello scontro. Grazie al duro addestramento del professor Aizawa, da cui ha appreso la sua straordinaria tecnica di combattimento con il nastro, e al perfezionamento del Quirk, Shinso è deciso a vendicarsi per la sconfitta subita.

Intitolato "3rd Round Battle", il 95° episodio dell'anime, il settimo della quinta stagione, vedrà dunque le premesse di questo rematch. "Durante la pausa, All Might chiama Deku per avvertirlo del fatto che affronterà Shinso nel quinto round della battaglia".

Questo combattimento, filosoficamente, sarà anche un confronto tra All Might ed Eraserhead. Quale dei due è il miglior mentore? Nel frattempo, un angelo oscuro è arrivato in My Hero Academia 5x05. Scopriamo quante e quali saghe coprirà la quinta stagione di My Hero Academia.