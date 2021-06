My Hero Academia: l'aspirante eroe Shinso in un brillante cosplay di Rei Kudo

La sua prima apparizione risale al festival sportivo, dove fu uno dei pochissimi ragazzi non iscritti al corso per eroi della Yuei a mettersi in grande risalto. Soltanto durante il primo scontro con Izuku Midoriya fu svelata la vera natura del suo quirk, un potere in grado di mettere in crisi molti personaggi di My Hero Academia.

A causa della natura del One for All, in quel momento fu sconfitto, ma Hitoshi Shinso è tornato nel corso della quinta stagione di My Hero Academia, dimostrando di sentirsi un eroe fino in fondo e di voler addirittura cambiare classe in modo tale da partecipare alle lezioni dei compagni di classe della 1-A e 1-B. Tutti i fan hanno accolto bene il ritorno di Shinso che ha messo in luce le sue capacità, comunque deficitarie rispetto agli altri studenti del corso per eroi, in ben due scontri, risultando fondamentale nel secondo. Proprio in quest'ultimo scontro è stato fondamentale col problema insorto con Deku.

Con questa stagione di My Hero Academia, Shinso si è guadagnato quindi tanto minutaggio e di conseguenza tanti fan. Per questo vi mostriamo un cosplay di Hitoshi Shinso realizzato da Rei Kudo, che potete osservare nelle due foto in basso. Lo studente con la divisa da studente più le fasce elastiche ereditate da Eraserhead e il suo vocalizzatore riusciranno a mettersi ancora in mostra nell'anime?