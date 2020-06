My Hero Academia: gli aspiranti eroi della 1-A hanno ancora bisogno del Liceo Yuei?

Gli avvenimenti mostrati negli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno sottolineato ancora una volta l'importanza degli aspiranti eroi, ed in particolare dei membri della classe 1-A. Arrivati a questo punto però, e considerando in particolar modo quanto accaduto negli ultimi sei mesi dell'avventura, è lecito chiedersi: a cosa serve il Liceo Yuei?

Dal suo arrivo al Liceo fino ad oggi, Izuku Midroiya ha affrontato e sconfitto più minacce di qualsiasi altro Pro Heroes, All Might ed Endeavor compresi. Nell'arco narrativo dell'USJ, adattato nella prima stagione dell'anime, Deku e compagni riuscirono a tenere testa all'Unione dei Villain fino all'arrivo di All Might, mentre nella seconda stagione il protagonista, Iida e Todoroki sconfissero definitivamente il killer di eroi Stain.

Tralasciando la spaventosa mole di villain sconfitti nei due film, tra cui spiccano i grandi antagonisti Wolfram e Nine, Midoriya e compagni hanno anche partecipato alla missione per il recupero di Bakugo, sconfitto molti avversari nella Saga del ritiro nei boschi (tra cui spicca il possente Muscular) e addirittura messo KO il leader della Shie Hassaikai Overhaul e i suoi seguaci. Deku in particolare ha anche sconfitto Gentle e La Brava, senza considerare i successivi avversari affrontati nel manga, di cui non parlaremo per non incorrere in spoiler.

La 1-A è ormai una classa pronta all'azione, e gli stessi Kirishima, Froppy, Todoroki, Tokoyami e Bakugo l'hanno dimostrato più volte. Gli studenti sono però ancora al primo anno di studi, e di conseguenza inizia a nascere spontanea la domanda: cosa ancora potrebbero insegnargli i professori? Non sarebbe meglio se i ragazzi indossassero da subito i panni dei Pro Heroes? I rischi che gli aspiranti eroi incorrono durante le operazioni sono comunque elevati, e per lo meno tre o quattro studenti sembrano davvero essere troppo talentuosi per essere lasciati nelle retrovie.

E voi cosa ne pensate? La 1-A ha ancora bisogno del Liceo Yuei? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la quinta stagione di My Hero Academia è attualmente in produzione, e che arriverà nei vostri schermi tra il 2021 e il 2022.