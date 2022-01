My Hero Academia: gli aspiranti eroi dello Shiketsu stanno per fare il loro ritorno?

La serie manga di Kohei Horikoshi è impegnata con gli ultimi preparativi dell'Atto Finale, in cui assisteremo al conflitto definitivo tra Heroes e Villain. Prima di questo apocalittico evento, però, My Hero Academia potrebbe far capolino allo Shiketsu High School.

La guerra finale tra le due fazioni si sta per scatenare. Al risveglio di Tomura Shigaraki, ferito gravemente dal sacrificio di Star and Stripe, l'eroina oltreoceano, manca sempre meno, ma gli Heroes non si faranno trovare impreparati. Al Liceo Yuei, si dicono pronti. Deku, Bakugo e Shoto, così come anche i Big Three, hanno completato i preparativi, e fremono dalla voglia di risolvere la questione. Essi, però, avranno bisogno di tutto l'aiuto necessario, e per questo dovremmo aspettarci un clamoroso ritorno in scena.

In My Hero Academia capitolo 339, Deku e Iida si rivolgono a Mei Hatsume per le riparazioni del proprio equipaggiamento, e scoprono che la Sezione Supporto fornirà loro un contributo fondamentale. Attraverso lo sviluppo di nuovi accessori, nonché la progettazione delle mura dello U.A., il dipartimento con a capo Mei promette di partecipare alla battaglia contro All For One.

Così come dalla Sezione Support, gli aspiranti eroi della Classe 1-A riceveranno aiuto dai rivali del Liceo Shiketsu, che abbiamo incontrato svariate volte nel corso dell'opera.

Verso la fine del capitolo, scopriamo che come lo Yuei, anche lo Shiketsu è uno dei rifugi sicuri per la cittadinanza e che i suoi studenti stanno combattendo contro i criminali minori che si aggirano nella zona. Quando la guerra scoppierà in tutto il Giappone, il contributo dello Shiketsu e del Ketsubutsu sarà di fondamentale rilevanza.

Vi lasciamo alla bonus page di My Hero Academia per il Capodanno e all'asso nella manica segreto del Liceo Yuei.