My Hero Academia: l'assassino di quell'eroina si mostra in volto

La guerra tra Heroes e Villain ha un primo verdetto: Shoto ha sconfitto Dabi, uno degli avversari più ostici della fazione capeggiata da All For One. Tuttavia, mentre la notizia si sparge sul campo di battaglia, i ragazzi della Classe 1-A di My Hero Academia vengono sconvolti da una brutale rivelazione.

Quando Shoto infine riesce a sconfiggere suo fratello Toya, Burnin comunica a tutti gli altri l’esito dello scontro. La notizia raggiunge tra gli altri All Might, Bakugo e suo padre Endeavor, dimostrando che la vera forza degli heroes di My Hero Academia risiede nell’unione. La notizia arriva arriva anche a Spinner, che in My Hero Academia 353 ha un potere sorprendente. Ma quando anche Pinky riceve la comunicazione, scopriamo un’amara verità.

Il capitolo 353 ci riporta alla primissima guerra tra eroi e villain, un tragico combattimento in cui persero la vita decine di professionisti. Anche Midnight, professoressa dello Yuei ed eroina più amata dal fandom, fu ritrovata uccisa, presa d’assalto da un gruppetto di Villain minori. Finalmente, scopriamo l’autore di quell’omicidio.

Al di fuori della struttura di contenimento di Gigantomachia, si sta svolgendo il combattimento di Pinky e Red Riot. Qui, i due giovani eroi della Classe 1-A, vengono sorpresi da una rivelazione di un nemico. Nel bel mezzo degli scontri, un Villain si lascia sfuggire una frase che non può far altro che sconvolgere i presenti.

L’antagonista, di cui ancora non sappiamo il nome, indossa una maschera a forma di teschio e afferma che gli eroi verranno schiacciati dai Villain, proprio come accadde a quella professoressa dello U.A. Highschool. Il riferimento a Midnight è palese, e Mina Ashido è allibita per quanto appena ascoltato. Riusciranno i due, a vendicare la loro defunta insegnante?