My Hero Academia: un assedio avrà luogo nelle puntate proposte in settimana su Italia 2!

In mezzo alle tante repliche degli anime più amati dal pubblico italiano, domani sera la rete televisiva Mediaset Italia 2 trasmetterà due nuove puntate tratte dalla prima stagione di My Hero Academia, l’acclamata serie d’animazione recentemente approdata nel nostro paese. Scopriamo dopo il salto cosa succederà nelle prossime puntate!

Come sempre, di seguito trovate i titoli, le sinossi e gli orari in cui l’emittente televisivo conta di trasmettere le puntate di My Hero Academia della settimana ormai alle porte.

My Hero Academia - Stagione 1, Episodio #10 - UN ASSEDIO INASPETTATO



Data: lunedì 15 ottobre 2018, ore 21:10 - 21:40

lunedì 15 ottobre 2018, ore 21:10 - 21:40 Trama: "Mentre gli allievi della Yuuei si trovano nella struttura Usj, irrompe l'unione dei Villan, guidata da Tomura Shigaraki e da Kurogiri. Il loro scopo e' sconfiggere All Might, che secondo l'orario dei professori dovrebbe trovarsi li'. In realta', gli unici insegnanti presenti sono Aizawa e Numero13, perche' All Might e' molto debilitato, avendo sventato alcune azioni criminali. Aizawa cerca di annullare le quirk degli avversari. Le comunicazioni risultano interrotte e l'unico modo per avvertire la scuola dell'assalto dei Villan e' inviare Tenya di persona."

My Hero Academia - Stagione 1, Episodio #11 - GAME OVER



Data: lunedì 15 ottobre 2018, ore 21:40 - 22:10

lunedì 15 ottobre 2018, ore 21:40 - 22:10 Trama: "Gli scontri con i Villain all'interno della Usj proseguono: mentre Shoto, Katsuki ed Eijiro se la cavano alla grande, S1 Ep11 - Kyoka, Momo e Denki, con qualche difficolta', cercano di fronteggiare altri nemici. Sembra che ci riescano, ma una mano che sbuca dal terreno fa presagire che si ritroveranno presto nei guai. Izuku, Tsuyu e Minoru, una volta sconfitti i Villain acquatici, cercano una via di fuga. Izuku, pero', si rende conto che il proferssor Aizawa/Eraser Head e' in difficolta' e propone ai compagni di osservare da lontano la situazione per poterlo, eventualmente, aiutare. Numero13 cerca di risucchiare Kurogiri in un buco nero (il suo quirk e' infatti black hole), ma Kurogiri riesce a rivoltargli contro il suo stesso potere e lo mette fuori combattimento."

Vi ricordiamo anche una volta che le suddette puntate verranno ritrasmesse in replica mercoledì sera, sempre su Italia 2, a partire dalle ore 23:00 circa. Le guarderete?