My Hero Academia: l'assistente disegna una fanart commovente dopo il cliffhanger di Bakugo

La sfida imposta da Tomura Shigaraki è molto ardua da affrontare. Il cattivo di My Hero Academia ha fuso la propria personalità con quella di All for One, e il super villain non si sta trattenendo. I suoi avversari infatti, pur essendo eroi promettenti, non riescono a fermarlo con i loro quirk. Bisognerà aspettare l'arrivo di Deku.

Il problema è che il protagonista di My Hero Academia potrebbe tornare davvero troppo tardi. La situazione infatti è sfuggita di mano negli ultimi capitoli, con Bakugo messo alle strette da Shigaraki e salvato in extremis. Ma, quando sembrava ormai finita, il giovane eroe si è rialzato sfruttando il suo cluster di esplosioni, allarmando All for One che ha deciso di farla finita e colpirlo in pieno. Sembra che il cuore di Bakugo si sia fermato, scatenando un cliffhanger che ha lasciato di stucco i lettori di My Hero Academia.

Sarà necessario ancora qualche giorno prima di conoscere l'entità di ciò che è successo. Intanto però l'assistente Noguchi, che aiuta Horikoshi a produrre My Hero Academia, ha pubblicato sul proprio account Twitter un'illustrazione con Bakugo molto commovente. A destra c'è la versione da piccolo con la figura di All Might, poi cresce e infine sembra volatilizzarsi in uno spirito. È davvero la fine per lui?