My Hero Academia: l'assistente di Kohei Horikoshi rilascia un'illustrazione speciale

Il manga di My Hero Academia è ricco di azione quanto di emozioni. La serie sta per giungere al suo epilogo e recentemente abbiamo visto l'ex eroe numero uno All Might combattere senza la sua unicità, ma con l'ausilio di un'armatura iper-tecnologica, contro il potente villain All for One.

Adesso che la lotta fra All for One e All Might sembra quasi essere giunta al termine, è tempo che Deku entri in scena. Tuttavia, non è solo e nel capitolo 403 abbiamo visto il ritorno tanto atteso di Bakugo. Il giovane eroe era stato dato ormai per morto: era passato più di un anno dall'ultima volta che i lettori lo avevano visto in My Hero Academia.

L'incontro fra Deku e Bakugo nel capitolo 403 di My Hero Academia anticipa che i due faranno l'impossibile per salvare All Might dalle grinfie di All for One e abbattere questa potente minaccia. Nessun duo nel noto manga funziona così bene come questi due giovani eroi e il panel in questione ha emanato una grandissima energia positiva.

Anche l'assistente di Kohei Horikoshi, Shoutaro Noguchi, è rimasto entusiasta nel vedere i due finalmente riunirsi. Dopo l'uscita del recente numero di My Hero Academia, l'artista ha rilasciato sui propri canali social un'illustrazione molto speciale.

Lo sketch in questione è una rivisitazione del panel di Deku e Kacchan realizzato dall'autore Kohei Horikoshi, in cui i due finalmente si incontrano e si guardano con stupore. Bakugo, sebbene logorato, è ancora vivo e vegeto e mentre Deku osserva il suo amico. I due sono finalmente pronti a combattere per il bene dei cittadini e per salvare All Might. Plus Ultra!