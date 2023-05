My Hero Academia: l'attacco più potente di Mina Ashido negli extra del Volume 38

Mentre gli spoiler di My Hero Academia 390 proseguono la battaglia infernale dei Todoroki, i lettori nipponici si accingono ad accogliere il volumetto 38 di My Hero Academia. Come da tradizione, anche in questo tankobon i fan avranno modo di scoprire segreti ed extra appositamente realizzati dall'autore Kohei Horikoshi.

In uscita il 2 giugno in Giappone, il Volume 38 di My Hero Academia raccoglierà i capitoli che vanno dal 375 al 386. In queste pagine a distinguersi è la figura di Pinky, l'eroina professionista alias di Mina Ashido. Per celebrare la star del capitolo 383 di My Hero Academia il sensei Horikoshi ha dedicato a Mina alcuni, gustosi extra.

Attraverso le pagine bonus del nuovo volumetto cartaceo di My Hero Academia il mangaka fornisce ai suoi lettori una prima concept art per l'Acidman-Alma, l'Ultimate Attack di Mina Ashido esibito nel corso dell'attuale guerra contro i Villain. In principio, questa mossa doveva essere parecchio più terrificante. Con l'Acidman-Alma Mina avrebbe infatti dovuto secernere una sorta di gigantesco slime corrosivo. Horikoshi ha poi rivisto questa mossa finale poiché forse troppo simile a Dark Shadow di Fumikage. Notiamo poi che questa mossa ha un effetto collaterale nei confronti dell'utilizzatrice. I, potente acido rilasciato da Mina sembra aver infatti colpito anche i suoi occhi, ora bianchi invece che neri.

Il Final War Arc ha spinto Mina oltre i suoi limiti, permettendole di sconfiggere le sue paure, proteggere Red Riot ed essere decisiva impedendo la fuga di Gigantomachia. L'eroina Pinky si è dunque meritata la costina interna del Volume 38 di My Hero Academia.