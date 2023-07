My Hero Academia, Attack on Titan: 10 personaggi che hanno reso popolari i loro anime

In molti anime capita che il protagonsta principale venga messo in secondo piano da un altro personaggio, dal character design e dalla personalità molto più interessante, com'è successo con My Hero Academia, Bakugou Katsuki e Todoroki Shouto hanno decisamente oscurato Deku.

Alcuni protagonisti sono stati oscurati dal secondo personaggio principale della serie e questo non è un grande problema. Dopotutto, è innegabile che, ad esempio, la cosplayer Marin Kitagawa in My Dress-Up Darling sia un personaggio decisamente più elettrizzante e colorato di Wakana Gojo, il creatore di tutti i suoi abiti e anche per il carismatico deuteragonista Karima in Gurren Lagann è riuscito a mettere da parte Simon e Yoko Littner ha decisamente reso il franchise molto più popolare.



Ma nel caso di Demon Slayer, Inosuke Hashibira, il quale ha debuttato solo nell'undicesimo episodio della serie, ha facilmente tolto l'attenzione degli spettatori da Tanjiro Kamado. Lo stesso vale per Mikey in Tokyo Revengers, che porta il peso di aver reso la serie famosa, dando nuova vita al genere gangster.

Anche Kakashi e molto similmente Gojo, in quanto entrambi mentori dei personaggi principali, rispettivamente in Naruto e in Jujutsu Kaisen, sono spesso al centro delle vicende e spostano l'attenzione del pubblico dai protagonisti delle loro serie.

Nell'ultima parte dell'anime, Eren Jaeger è riuscito a prendere le redini del suo Attack on Titan, ma inevitabilmente quando Levi Ackerman era sugli schermi, era impossibile non dedicargli la propria attenzione, soprattutto per il proprio carattere le sue abilità da soldato.

