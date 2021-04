My Hero Academia: un'attesa rivincita è all'orizzonte? La preoccupazione di All Might

Il nuovo arco narrativo di My Hero Academia ha portato Deku a intraprendere un oscuro cambiamento. Izuku Midoriya non è più lo stesso ragazzo allegro e solare che era un tempo, ma un vero eroe deciso a tutto pur di salvare la società giapponese dalle malefatte dei villain. La sfida a Tomura Shigaraki è lanciata!

In seguito alla pazzesca battaglia con Muscular, in cui ha mostrato di aver padroneggiato ulteriormente il One For All, Deku incontra All Might per discutere sul da farsi e per aggiornarlo su quanto avvenuto. Il suo maestro, però, lo incita a mantenere la calma.

"Non esagerare prima della grande rivincita", gli rammenta l'ex Simbolo della Pace. Difatti, grazie al Dangersense, Quirk ereditato dalla quarta vestigia di One For All, Midoriya si lancia da una parte all'altra della città per fermare i villain, oramai a piede libero. Tuttavia, come ben sappiamo, il One For All stressa continuamente il corpo del giovane eroe, che se non dovesse riuscire a trattenere il suo potenziale subirebbe conseguenze potenzialmente letali.

Per prevenire lo stress fisico dovuto all'utilizzo di One For All, Deku amplia il suo arsenale con un nuovo gadget arrivato direttamente dall'America, i Mid-Gauntlet. Con questo nuovo strumento, Midoriya può attualmente utilizzare il One For All al 45% del suo vero potenziale. Sarà sufficiente per fermare Shigaraki in un eventuale imminente rivincita?

Nel frattempo, ecco teorie e data di uscita per My Hero Academia 310, è giunta l'ora di spostarsi sul fronte dei villain?